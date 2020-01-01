Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan oyuncularına sitem

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. Trabzonspor bunu kabullenmez" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği 'a 2-0 yenilen 'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun disiplininden kopmanın Trabzonspor'a yakışmadığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısından nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını belirtti.

İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdiklerini ifade eden Avcı, "Hiç beklemediğimiz, savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu" dedi.

Daha fazla takım

Avcı, ikinci yarı oyuna tekrar ortak olacakları dönemde kalelerinde ikinci golü gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

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"Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları... Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısı olmasından, hamleler de bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. Trabzonspor bunu kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz."

Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün önemli isimler olduklarını vurgulayan Avcı, bu oyuncuların kadroda yer almamalarının seçeneklerini azalttığını kaydetti.

Avcı, şampiyonluk yarışına ilişkin ise, "Tabelaya, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.