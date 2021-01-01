Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Joao Pereira'ya açık teklif

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Joao Pereira'nın planlarında olmadığını söyledi ve ona bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding 'u 3-1 mağlup eden 'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum" dedi.

Avcı, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, futbolda olumlu ve olumsuz duyguların bir arada yaşandığını, ayağında kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Abdülkadir takımımızın ve ülke futbolunun en değerli oyuncusu. Kendisini en kısa sürede takımda görmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Avcı, oyun ve oyuncu olarak eksikleri olmasına rağmen her seferinde isteyen, öğrenmeye açık ve en iyisini yapmaya çalışan grupla çalıştıklarına işaret ederek, "Taçtan o golü yemememiz gerekiyor. Bunun da bizim için ileriye doğru bir mesaj ve aldığımız doğru bir ders olması gerekiyor. Yoğun bir trafik. Üç günde bir maç oynuyoruz. Görsel ve taktik çalışıyoruz. Tamamen dinlenme ve toparlanmayla geçiyor. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ve Konyaspor’a da başarılar diliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Hosseini'nin dün akşamki antrenmandan sonra kasığında sıkıntı yaşadığını anlatan Abdullah Avcı, bu oyuncunun yerine maçta Hugo'nun oynadığını ifade etti.

Pereira ile bir görüşme yaptığını ve yaklaşık 30 dakika sürdüğünü vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor’a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan’ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira’ya şunu teklif ettim: '6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor’u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor’a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş, ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim.' O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyazıcılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200-300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar var. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira’nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek."