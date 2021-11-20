Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularından hücumlarını 10 saniyede tamamlamalarını istedi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in namağlup lideri olan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 13. haftada Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet istiyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın hazırlıklarını sürdürürken farklı hücum varyasyonlarıyla takımının atak gücünü yükseltmeyi hedefliyor.
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Avcı, özellikle hızlı hücum organizasyonları üzerinde duruyor.
Fanatik'teki habere göre, Avcı oyuncularının atakları 10 saniyede bitireceği bir taktik plan üzerinde çalışıyor.
Trabzonspor'un hocasının futbolcularından tam olarak şunu istediği belirtiliyor:
"Amacımız, 10 saniye içerisinde yaptığımız atağı sonuçlandırmak.
"Savunma, topu kazanınca herkes pozisyonunu alacak ve oyun akacak. Tekrar hücum yapacağız. Savunma arkasına mutlaka en az iki oyuncu koşu yapacak."
Trabzonspor bu sezon ne yaptı?
Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 9'unu kazanan, 3'ünde ise beraberlik alan Trabzonspor'un ligde yenilgisi bulunmuyor.
Karadeniz ekibi, +13 averaj ile ligin zirvesinde yer alıyor.
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