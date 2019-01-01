Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçına girebilecek mi?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor maçı geldi çattı. Peki Trabzonspor taraftarı derbiye girebilecek mi?

'in 30. haftasında ile 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren bordo mavili ekip, cuma günü İstanbul'a gelerek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçına girebilecek mi?

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ermiş ve Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar maça alınmamıştı.

Bilindiği üzere İstanbul derbilerinde deplasman seyircilerinin maça girme yasağ kalkmıştı. Ancak Trabzonspor ile Fenerbahçe maçlarında bu yasak hala kalkmış değil. İstanbul İl Güvenlik Kurulu henüz kararını açıklamamış olsa da bordo-mavili taraftara deplasman tribünün açılması beklenmiyor.