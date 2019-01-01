Trabzonspor taraftarı AEK deplasmanına gidebilecek mi? AEK - Trabzonspor maçına deplasman seyircisi alınacak mı?

Trabzonspor taraftarı, AEK ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasman tribününde yerini alabilecek mi?

Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçen , UEFA play off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşti.

22 Ağustos 2019 tarihinde Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk maç, Yunan ekibinin cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak. Peki AEK - Trabzonspor maçına deplasman seyircisi alınacak mı?

Trabzonspor taraftarı AEK deplasmanına gidebilecek mi?

UEFA Avrupa Ligi play off turunda seyircisiz oynanacak AEK - Trabzonspor maçında en fazla 200 deplasman taraftarı karşılaşmayı Atina Olimpiyat Stadı'nda takip edebilecek.

UEFA, seyircisiz oynanacak maçlarda stadyumlarda bulunabilecek kişileri şu şekilde listeliyor:

1.kategori bileti olan maksimum 200 deplasman takımı taraftarı ve iki takım için de 20 VIP konuk.

Her iki takım için de oyuncular dahil 55'er kişilik takım kafilesi.

Akreditasyonu bulunan basın mensupları.

Maç için tayin edilmiş polis memurları ve güvenlik görevlileri.

Stadyumun bakımından sorumlu görevliler ile maçta veya maç öncesi seremonilerinde görev yapan kişiler.

En fazla 75 kişiden oluşacak UEFA temsilcileri.

UEFA ve UEFA'nın iş ortağı şirketlerin dağıttığı ücretsiz bileti olan kişiler.

Okullar ve futbol akademilerinden maça davet edilmiş 14 yaş altı çocuklar.

AEK - Trabzonspor maçı neden seyircisiz oynanacak?

Yunan ekibi AEK, geçtiğimiz sezon ile oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu maçı öncesi çıkan olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.

Atina temsilcisi, Yunan taraftarların sebep olduğu olaylar sonucu iki maç seyircisiz oynama ve 70 bin euro para cezasına çarptırıldı.

AEK, UEFA'dan aldığı 2 maçlık seyircisiz oynama cezasının ilkini Universitatea Craiova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu maçında çekti.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman?

Yunan ekibi AEK ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek ve seyircisiz oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçı, 22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Gruplara kalan takımı belirleyecek rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi macerasına 3.ön eleme turu ile başlayan AEK, karşı karşıya geldiği Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla turnuvanın dışına itti