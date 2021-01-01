Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili ekip, Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun 17 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

Karadeniz ekibi Plaza'yı İspanya'nın Valladolid kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavili formayla beklentileri karşılayamayan 21 yaşındaki forvet, sadece 3 maçta şans bulurken gol atma başarısı gösteremedi.