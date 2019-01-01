Trabzonspor, sponsorluk için Vestel ile görüşmelere başladı
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AA
Trabzonspor Kulübü, forma göğüs sponsorluğu konusunda Vestel Şirketler Grubu ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 29 Temmuz 2019
Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/COfCVm9s2J
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında 'Forma Göğüs Sponsorluğu' konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.