Trabzonspor, sponsorluk için Vestel ile görüşmelere başladı

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Kulübü, forma göğüs sponsorluğu konusunda Vestel Şirketler Grubu ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/COfCVm9s2J — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 29 Temmuz 2019

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında 'Forma Göğüs Sponsorluğu' konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.