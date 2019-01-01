Trabzonspor, Sparta Prag'ı elerse kaç para kazanacak? Play off turunda kiminle karşılaşacak?

Sparta Prag'la eşleşen Trabzonspor, bu turu geçerse UEFA Avrupa Ligi play off'larına katılacak. Peki bordo mavililer bu turdan ne kadar kazanacak?

UEFA Elemeleri'nde Sparta Prag'la eşleşen , gözünü gruplara dikti. Yusuf Yazıcı transferiyle ekonomik olarak rahatlayan Trabzonspor, yine de Avrupa Ligi'nde başarılı olup hem para hem de prestij kazanmak istiyor. Geçtiğimiz sezonun sürpriz çıkışına imza atan bordo mavililerin Sparta Prag'ı elediği takdirde UEFA'dan alacağı para da açıklandı.

Trabzonspor, turu geçerse UEFA'dan ne kadar kazanacak?

8 Ağustos Perşembe günü Çekya'da Sparta Prag'ın karşısına çıkacak olan Trabzonspor, bu turu geçerse 280 bin euro'yu kasasına koyacak. Bordo mavili ekip bu turdan sonra play off turunu da geçerse 300.000 euro ve gruplara kaldığı için de ayak bastı parası olarak 2.920.000 euro kazanacak.

Trabzonspor play off'a kalırsa kiminle karşılaşacak?

Son dönemde adını Avrupa'da duyuramayan Trabzonspor eğer play off'a kalırsa Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile Yunanistan temsilcisi AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.