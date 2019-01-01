Trabzonspor, son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup eden bordo-mavililer, 32 puanla ilk yarılarda son 9 sezonun en iyi puanını elde etti.

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan , puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı.

İstikbal Mobilya 'u dün 6-2'lik sonuçla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, ilk yarılarda son 9 sezonun en iyi puanını elde etti.

En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

Son 9 sezon

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.

Karaman, geçen sezonu aştı

Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, geçen sezonki başarısını da aşmış oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 puan daha fazla elde ederek 32 puan topladı.

İç ve dış sahada denge

Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı.

Haberin devamı aşağıda

Dış sahada ise Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan toplayan takımlarının başında geldi. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

Büyük maçlarda kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda , ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet almadı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı ise 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.