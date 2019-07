Trabzonspor söz verdi, Pique teşekkür etti

Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve yakınlaşması devam ediyor.

İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Barcelona Kulübü ise oyuncusunun bu yanıtını "Bir bordo mavili kulüpten diğerine" notuyla takipçilerine aktardı.

🇹🇷 From one blaugrana club to another. 🤜🤛 @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4