Trabzonspor söz verdi, Pique teşekkür etti

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve yakınlaşması devam ediyor.

İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Barcelona Kulübü ise oyuncusunun bu yanıtını "Bir bordo mavili kulüpten diğerine" notuyla takipçilerine aktardı.

Ne olmuştu?

Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği "Keşan" formasının tanıtım videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoya ilgi gösterenlerden biri de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Gerard Pique'ydi.

İspanyol savunmacının forma tantım videosunu kendi hesabından paylaşmasının ardından oyuncuya teşekkürlerini sunan Trabzonspor; "Teşekkürler Pique. Sana ve değerli ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo mavili Trabzonspor'dan bordo mavili Barcelona'ya sevgilerle." mesajıyla cevap verdi.

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