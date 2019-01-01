Trabzonspor söz verdi, Pique teşekkür etti
Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve Barcelona yakınlaşması devam ediyor.
İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.
Teşekkür ederim! https://t.co/EUSZ0LBXxT— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 22, 2019
Barcelona Kulübü ise oyuncusunun bu yanıtını "Bir bordo mavili kulüpten diğerine" notuyla takipçilerine aktardı.
🇹🇷 From one blaugrana club to another. 🤜🤛 @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2019
Ne olmuştu?
Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği "Keşan" formasının tanıtım videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoya ilgi gösterenlerden biri de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Gerard Pique'ydi.
İspanyol savunmacının forma tantım videosunu kendi hesabından paylaşmasının ardından oyuncuya teşekkürlerini sunan Trabzonspor; "Teşekkürler Pique. Sana ve değerli ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo mavili Trabzonspor'dan bordo mavili Barcelona'ya sevgilerle." mesajıyla cevap verdi.
¡Gracias Piqué! Enviaremos una camiseta gris nuestra, a ti y a tu querida familia. Un saludo de azul y grana de Trabzonspor al azul y grana de Barcelona! https://t.co/oUsM48e32W— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 20, 2019