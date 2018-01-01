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Trabzonspor

Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sivas Belediyespor'u, son 16 turuna kalabilmek adına evinde ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Beşiktaş beraberliğiyle ligde 4. sıraya yükselerek zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sivas Belediyespor karşısında turu geçerek kupada da yoluna devam etmek istiyor. 

Medical Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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Kucka, Sosa, Toure gibi oyuncuların sakatlığının bulunduğu bordo-mavililerin, ligde fazla süre almayan oyunculardan oluşan bir kadroyla Sivas Belediyespor maçına çıkması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Zeki, Murat Cem, Batuhan, Amiri, Abdülkadir Parmak, Ekuban

Sivas Belediyespor: Osman, Murat Cömert, Fatih, Ali, Mehmet, Halil, Ercüment, Aykut, Alpay, Mustafa, Murat Akgül

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