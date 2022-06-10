Trabzonspor sezon değerlendirmesi: Kaos bitti, yaşasın futbol aklı!

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı önderliğinde büyük bir zafer elde etti. Elbette bu başarıda Avcı'dan başka ön plana çıkan isimler de var.

2020-21 sezonunun 9. Haftasında teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getiren Trabzonspor yönetimi, bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu, iki sene sonra mayıs ayında Trabzon’da şampiyonluk kupasının kaldırılmasıyla daha iyi anlamış olmalı.

Göreve geldikten sonra ilk olarak takım savunmasını düzeltmekle işe koyulan Avcı, daha sonra set oyununu da inşa ederek, kadro kalitesinin de yardımıyla 2021-22 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıdı.

Trabzonspor şimdi bu zaferin tadını çıkarmaya devam ediyor olabilir, fakat önemli olan bunun sürdürülebilir olması, yani hep zirvede kalmak.

Bunun için de tıpkı son 1,5 sezonda olduğu gibi doğru futbol organizasyonu şart.

O halde şimdi, harika kutlamalarla sona eren sezonda olan biteni biraz daha hatırlayalım.

Sezonun oyuncusu:

Trabzonspor sezon boyunca takım olarak harika işler çıkardı. Bütünden parçaya gittiğimizde ise en özel performans sergileyen isim kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Kurtarış yüzdesinde Süper Lig’de zirvede olan 26 yaşındaki file bekçisi, şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

Yaz transfer dönemi boyunca bir dizi Avrupa kulübünün onu peşinde olacağı kesin.

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Sezonun hayal kırıklığı:

Trabzonspor’da 2021-22 sezonunda olumsuz bir şey bulmak kolay değil. Fakat yine de ön plana çıkan bir isim var.

Geçtiğimiz yaz Kasımpaşa’dan transfer edilen Fade Koita’dan elbette çok daha fazlası bekleniyordu. Fakat kendisini kanıtlayamadı.

18 Süper Lig maçına çıkan ve 168 dakika sahada kalan tecrübeli santrfor, hiç gol atamadı ve sezonu bir asist ile kapattı.

AA

En iyi performans:

Uğurcan Çakır, hemen hemen her maçta çok iyi performans sergilemiş olsa da bazı karşılaşmalarda gerçekten de ‘yok artık!’ dedirtti.

Onlardan biri de ligin 12. haftasında İstanbul’da oynanan Beşiktaş maçıydı.

Trabzonspor, karşılamayı Cornelius’un 90+6’da Cornelius’un attığı gol ile 2-1 kazanmış, fakat maçın yıldızı 90 dakika boyunca yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Uğurcan Çakır olmuştu.

Sezonun en güzel golü:

Eğer kadronuzda Anastasios Bakasetas varsa, uzaktan gollere hazır olmalısınız.

Süper solak, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanında 12. dakikada her zamanki gibi klasını konuşturdu.

Yaklaşık 30 metreden sol çaprazdan sol ayağıyla adeta bir 'füze' yollayan Bakasetas, sezonun en unutulmaz gollerinden birini kaydetti.

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Sonuç:

Yıllar sonra gelen şampiyonluk, kulübün üzerindeki negatif baskının dağılmasını sağlayacak. Bu, oldukça önemli.

Çünkü Trabzonspor yıllardır sadece rakipleri ile değil, aynı zamanda kendisiyle de yarışmak zorunda kalıyordu.

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Kaos, artık yerini doğru planlamaya bıraktı.

Şimdi yeni sezona doğru transferler ile girebilirlerse, Süper Lig’in doğal favorisi olarak ikide iki yapmamaları için hiçbir sebep yok.

Tabii burada, takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki akıbeti oldukça etkili bir faktör olacak.