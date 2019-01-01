Trabzonspor sahasında mağlup: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'yi konuk eden bordo mavililer, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

, UEFA C Grubu 5. maçında konuk ettiği 'ye 1-0 mağlup oldu.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jaime Mata kaydetti.

Daha önce tur atlama şansını kaybeden bordo mavililer bu sonucun ardından 1 puanla son sırada yer almaya devam etti.

9 puana yükselen Getafe ise gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Ünal Karaman rotasyona gitti

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Karaman, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin Türkmen'in yerine Ivanildo Fernandes'e, Gaston Campi'nin yerine Doğan Erdoğan'a, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Abdurrahim Dursun'a, orta sahada Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Jose Sosa'nın yerine Kerem Baykuş'a, sağ kanatta Yusuf Sarı'nın yerine Fıratcan Üzüm'e, sol kanatta Anthony Nwakaeme'nin yerine Donis Avdijaj'a, forvette Alexander Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

Altyapıdan 7 oyuncu

Sezon başında 'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi.

Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

Kaptan Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi.

Bordo mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

İlk yarıdan dakikalar

21. dakikada Getafe'de savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu ceza sahası içerisinde araya girerek alan Avdijaj'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Chichizola iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj'in penaltı noktasına yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Chichizola'dan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Akpınar'ın sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

29. dakikada Molina göğsüyle kontrol ettiği topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Olivera'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bruno istediği şekilde vuramayınca top auta çıktı.

42. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Arambarri'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İkinci yarıdan dakikalar

50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

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52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.