Trabzonspor - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor devreyi 32 puanla ikinci sırada tamamladı.
Devre arası kampına Antalya'da devam eden Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan ile karşılaşacak.
Trabzonspor - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor ile Partizan arasındaki karşılaşma 10 Ocak Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.
Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.