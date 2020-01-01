Trabzonspor - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor devre arası çalışmalarına Arnavutluk ekibi Partizan ile oynayacağı hazırlık mücadelesiyle devam edecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan devreyi 32 puanla ikinci sırada tamamladı.

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Partizan arasındaki karşılaşma 10 Ocak Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.

Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.