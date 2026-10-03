Türk basınında yer alan haberler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Ukraynalı oyuncusu Artem Bondarenko'ya kapıyı aralayabilecek yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Türk kulübü Trabzonspor, önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyan takımlar arasına girdi.

Al Ahli, Bondarenko'yu takımla birlikte farklı bir görüntü sergileyeceği beklentisiyle kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncu büyük bir taraftar karşılamasına mazhar olmadı ve ilk çıkışında hayal kırıklığı yaratan bir performans sundu. Bu da en kısa transfer döneminde Al Ahli'den ayrılma ihtimaline kapı açtı.

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Türk gazetesi "Taka Gazete"ye göre Trabzonspor, Türk kulübünün oyuncunun durumunu daha yakından tanıma ve onu kadrosuna katma ihtimaline ilgi duyması çerçevesinde, önümüzdeki ocak ayında Bondarenko ile anlaşmayı değerlendiriyor.

Gazete, Trabzonspor'un Al Ahli'nin maçlarından birinde Bondarenko'yu yakından izlemek ve Suudi kulübüyle resmi müzakerelere girişme kararı almadan önce teknik seviyesini değerlendirmek amacıyla Suudi Arabistan'a bir dizi gözlemci gönedermeyi planladığına işaret etti.

Bondarenko daha önce Trabzonspor'dan bir teklif aldığını açıklamış, oyuncunun Türk liginde oynama fikrine açık olmasına rağmen, o dönemde bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle iki taraf arasındaki müzakerelerin tamamlanmadığını belirtmişti.

26 yaşındaki Bondarenko, oyun kurucu mevkiinde oynamakta usta olmasının yanı sıra orta sahada ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca Shakhtar Donetsk ile büyük tecrübeye sahip; takımın formasıyla 169 resmi maça çıktı, bu süreçte 34 gol atıp 29 asist yaptı.



