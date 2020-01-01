Trabzonspor

Trabzonspor nasıl şampiyon olur? Trabzonspor'un kalan maçları

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Bordo Mavililer yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Peki Trabzonspor nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken Trabzonspor 58 puanla lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Karadeniz ekibi üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Başakşehir'in gerisine düşse de hala oldukça iddialı konumda.

Bordo Mavililer kalan maçlarının hepsini kazanır, Başakşehir de bir maçından beraberlikle ayrılırsa şampiyonluk kupası Trabzon'a gidebilir.

Averajda kim üstün?

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    Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Başakşehir'in ensesinde yer alıyor. Peki olası bir puan eşitliği durumunda ne olacak? İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2, ikinci maç ise 1-1 sona ermişti. Yani iki takım da birbirine üstünlük sağlayamıyor. Lig sonunda puan eşitliği oluşursa genel averaja bakılacak. Genel averajda ise üstünlük şu an için Trabzonspor'da (+5)

    Trabzonspor'un kalan maçları

    Galatasaray (D)

    Antalyaspor

    Haberin devamı aşağıda

    Denizlispor (D)

    Konyaspor

    Kayserispor (D)

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