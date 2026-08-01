Trabzonspor, Muhammed Salah'ı dev bir mali teklifle cezbetmeye çalışıyor

Türk kulübü Trabzonspor, Liverpool serüveninin sona ermesinin ardından Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı yeni bir tecrübe yaşamaya ikna etmek amacıyla transfer görüşmelerine güçlü bir giriş yaptı. Kulübün dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birini kadrosuna katma hırsını yansıtan büyük bir mali teklif sundu.

Türk gazeteci Yağız oğlu'nun "X" platformundaki hesabından aktardığına göre, Trabzonspor yetkilileri Muhammed Salah'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede oyuncuya resmi teklif sunularak maddeleri ele alındı.

Teklifin, yıllık 17 milyon avroluk bir maaşın yanı sıra iki yıllık bir sözleşme içerdiğini belirtti. Bu adım, kulübün transferi tamamlama ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birini kadrosuna katma yönündeki ciddi arzusunu teyit ediyor.

Bu hamle, Muhammed Salah'ın serbest futbolcu konumuna geldiği bir dönemde geldi. Mısırlı yıldız, Anfield sahasındaki başarılar ve zaferlerle dolu yılların ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'daki kariyerine noktayı koymuştu.

Liverpool serüveni boyunca Mısırlı yıldız, birçok yerel ve kıtasal kupanın kazanılmasında merkezi bir rol oynayarak kulüp efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı ve kendisini Premier Lig tarihinin en önemli oyuncularından biri hâline getiren olağanüstü performanslar sergiledi.

Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Trabzonspor değildi; zira Mısır Milli Takımı'nın kaptanının adı geçtiğimiz dönemde birçok kulüple anıldı.

Türk kulübü Beşiktaş da onu kadrosuna katmak isteyenlerin başında geliyordu; ancak iki taraf arasındaki mali anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler nihai bir anlaşmaya varamadı.

Ayrıca Suudi Roshn Ligi kulüpleri de oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bunların başında, geçmiş dönemlerde Salah'ın hizmetlerini almaya büyük ilgi göstermiş olan Ittihad Jeddah geliyor.

Muhammed Salah, Liverpool ile kupalarla dolu bir sicil elde ettikten sonra son yılların dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Mısırlı yıldız, Premier Lig şampiyonluğunu iki kez kazanırken, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferlerine taşıdı. Bunların yanı sıra dünyanın en iyi oyuncuları arasındaki konumunu pekiştiren birçok bireysel başarıya da imza attı.