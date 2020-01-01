Trabzonspor, Malatya deplasmanına 6 eksikle çıkacak

Trabzonspor, 19. hafta erteleme maçı olan Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

, yarın BtcTurk ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Joao Pereira ve Majid Hosseini ise takımla çalışmalarını sürdürdü.

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Borda-mavililerin Yeni Malatyaspor maç kadrosunda şu isimler var:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majd Hosseini, Atakan Gündüz, Joao Perreira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, N'diaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Sorloth, Ekuban

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Trabzonspor'un maç kadrosunda Da Costa, Kamil Ahmet, Guilherme, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz ve Messias ise bulunmuyor.

Trabzonspor, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.