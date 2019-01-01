Trabzonspor

Trabzonspor, Lille'den Edgar Miguel Le'yi kadrosuna kattı

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Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya Lille'e transfer eden Trabzonspor, Edgar Le'yi de bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Uzun zamandır beklenen transfer nihayet gerçekleşti. Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Trabzonspor'un Yusuf transferinden kazandığı tek şey para olmadı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildiriye Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Le'nin Trabzonspor'a bedelsiz olarak gitmesine izin verdi.

Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.

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