Trabzonspor - Krasnodar maçı hangi kanalda? Saat kaçta (23 Ekim 2019)
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Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Bordo mavililer, gruptaki ilk iki maçında bir puan toplamayı başardı. Krasnodar'ın ise puanı bulunmuyor.
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Opta istatistikleri
- Trabzonspor ile Krasnodar, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
- Trabzonspor, Avrupa arenasında Rus takımlarıyla oynadığı dört maçın sadece birini kazanabildi ancak rakiplerine bir kez mağlup oldu (2B).
- Krasnodar bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört Avrupa maçında da yenilgi almadı (3G 1B).
- Avrupa arenasında tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Krasnodar (4 maç), bu süreçteki her maçta en az ikişer gol yedi (toplam 13 gol).
- Avrupa Ligi gruplarında oynadığı son beş maçı kazanamayan Trabzonspor (1B 4M), sadece son karşılaşmada Basel filelerini havalandırabildi (2-2).
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla gol yiyen üç takımdan biri Krasnodar (7; CSKA Moskova ve Dudelange ile birlikte). Rus ekibinin yediği yedi gol de ceza sahası içinden geldi.
- Trabzonspor şu ana kadar Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan üç takımdan biri (16; Manchester United ve Ludogorets ile birlikte).
- C grubunda oynanan ilk iki hafta maçlarında en fazla net gol pozisyonuna giren (7) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (3.85 xG) takım olan Krasnodar, buna rağmen grubun en az gol atan ekibi konumunda (1).
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Alexander Sörloth (22), aynı zamanda en çok hava topu kazanan iki isimden biri (15; Victor Nelsson ile birlikte).