Trabzonspor - Krasnodar maçı hangi kanalda? Saat kaçta (23 Ekim 2019)

Bordo mavililer, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Krasnodar'ı konuk edecek.

, C Grubu üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Bordo mavililer, gruptaki ilk iki maçında bir puan toplamayı başardı. Krasnodar'ın ise puanı bulunmuyor.

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