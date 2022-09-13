Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Bordo-maviller, grubun ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Uluslararası turnuvalar, 2022 Dünya Kupası nedeniyle sıkıştırılmış fikstür ile devam ediyor.

Yeni sezona iyi başlayamayan ve Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor.

Bordo-mavililer, Avrupa'da galibiyet alıp moral kazanma amacında.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fırtına, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Karşılaşma, EXXEN'den naklen canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor'un gruptaki son durumu ne?

H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci hafta maçları öncesinde grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Fırtına'nın bu haftaki rakibi Kızılyıdız ise ilk maçta evinde Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.