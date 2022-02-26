Süper Lig’de oynanan Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç inanılmaz bir heyecana sebep oldu. Karadeniz ekibi, Kayserispor karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Son dakikaya kadar temponun düşmediği mücadelede, bordo-mavili ekibin galibiyet golü son saniyelerde Nwakaeme’nin kullandığı penaltı vuruşundan geldi.

Nijeryalı yıldız, penaltı vuruşunu kullandığı sırada iki Trabzonlu taraftar heyecana dayanamadı ve fenalık geçirdi.

Ne yaşandı?

Heyecandan dolayı fenalaşan Trabzonsporlu iki futbolsever, hemen saha kenarına indirildi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

2 taraftar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Trabzonspor’un bir önceki iç saha maçında da benzer bir olay yaşandı. Eyüp Yusuf adındaki bir Trabzonspor taraftarı tribünde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Trabzonsporlu taraftarın vefat etmesinin ardından Kayserispor maçında iki taraftarın heyecanlanması herkesi korkutsa da ciddi bir durumları olmaması futbolseverlerin içini rahatladı.

Öte yandan, Trabzonspor kulübü Konyaspor maçında kalp krizi geçiren Yusuf Eyüp’ün ailesine hem maddi hem de manevi yardımda bulundu.

Bordo-mavili ekibin yöneticileri vefat eden taraftarlarının ailesine destek olarak takdir topladı.

Trabzonspor taraftarından inanılmaz destek

Bordo-mavili ekibin taraftarları uzun bir aradan sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken takımlarını yalnız bırakmıyor.

Son iç saha maçındaki Konyaspor maçında olduğu Kayserispor mücadelesinde de trübünler doluydu.

Maçın ilk yarısında Kayserispor 2-0’lık üstünlüğü yakalayınca tribünlerde kısa süreli bir şok yaşandı.

Ancak, ikinci devrede takımın geri dönüşünde taraftarların büyük payı vardı.

Trabzonspor’a tam destek veren bordo-mavili futbolseverler, 90 dakika sonunda Akyazı tribünlerinde yine ‘şampiyon’ tezahüratları yaptı.

Ayrıca Türk Hava Yolları, Trabzonspor’un Kayserispor ile oynayacağı maça yönelik yoğun talep nedeniyle İstanbul-Trabzon arası ek seferler açmak zorunda kaldı.

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