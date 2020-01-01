Trabzonspor kaybetti, Konyaspor Süper Lig'de kaldı

Bordo Mavililer, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti, Konyaspor ligde kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında , sahasında konuk ettiği İttifak Holding 'a 4-3 mağlup oldu.

66 puanla liderlik koltuğunda oturan ve karşısında 1-0 önde olan , Trabzonspor'un mağlubiyetiyle Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu oldu.

Maçın 12. dakikasında Alexander Sörloth gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 42'de Rijad Bajic ile skora denge getiren Konyaspor devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. 56'da penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Sörloth durumu 2-1'e getirdi.

Daha fazla takım

Ev sahibi 61. dakikada Filip Novak'ın golüyle 3-1'lik üstünlüğü yakalasa da bu skoru koruyamadı. Konyaspor, önce Leven Shengelia'nın frikikten kaydettiği golle durumu 3-2 yaptı. Sonrasında penaltı kazanan konuk ekipte 88. dakikada Nejc Skubic karşılaşmaya yeniden eşitlik getirdi ve skor 3-3'e geldi. 90+2'de Thuram, Konyaspor'a galibiyeti getiren golü attı ve Trabzonspor, iki kez öne geçtiği müsabakada 4-3 mağlup oldu.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Trabzonspor bitime bir hafta kala 62 puanla ikinci sırada kalırken Konyaspor puanını 36'ya yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

İlk yarıdan dakikalar

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor takımları arasında oynanan karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.



6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.



10. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu.



12. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0



27. dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



42. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1



44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.



45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi.



45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

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52. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.



54. dakikada Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede Sörloth, ceza alanı içinde yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlu, penaltı noktasını gösterdi.



56. dakikada Sörloth, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1



61. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Novak, dokunarak yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-1



75. dakikada Novak'ın ceza sahası yayının soluna çıkardığı topta Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun öncesinde topun Ekuban'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



81. dakikada İttifak Holding Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Shengelia, ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, topu filelere gönderdi: 3-2



87. dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Shengelia, ceza alanı içinde Da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



88. dakikada Skubic, kullandığı penaltı atışında, topu Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 3-3



90. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Shengelia'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumda Thuram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 3-4



Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yukatel maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Hüseyin Çimşir, orta alanda cezalı kaptan Jose Sosa'nın yokluğunda Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi sahaya sürdü.



Çimşir, sağ bekte Joao Pereira'yı yedek kulübesine çekerken Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Genç teknik adam, stoperde ise Majid Hosseini'nin yerine cezası biten Gaston Campi'yi tercih etti.



Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ile cezalı olan Sosa''nın yanı sıra devre arasında takıma katılan ancak ligde forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Manoel Messias ile Bilal Başacıkoğlu, kadroda yer almadı.



Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen Yusuf Sarı, 12 hafta sonra kadroya dahil edildi.



İttifak Holding Konyaspor'da cezalı oyuncular Farouk Miya, sakatlıkları bulunan Paolo Hurtado ile Volkan Fındıklı forma giyemedi.



Trabzonspor'da cezası bulunan kaptan Jose Sosa, tribünden karşılaşmayı takip etti.



Trabzonsporlu ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular sahaya "Kadına Şiddete Dur De" yazılı beyaz tişörtle çıktı.