Trabzonspor kadın seyirci ortalamasında zirvede

Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde kadın seyirci ortalaması oranı en yüksek ekip, yüzde 18 ile Trabzonspor oldu.

Süper Lig'de kart sayısı 5.2 milyon olan Passolig'in verilerine göre, şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 24 haftada ortalama 29 bin 835 seyirciye oynadı. Tribününde yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, seyirci ortalamasında ise ve 'ın ardından 3. sırayı elde etti.

Seyirci ortalamasında ilk 2 sırayı elinde bulunduran İstanbul ekipleri, kadın seyirci oranında ise alt basamaklarda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, 39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci oranında yüzde 15 ile 4. oldu.

Daha fazla takım

Galatasaray da ezeli rakibi Fenerbahçe gibi seyirci sayısında üst sıralarda kadın taraftar oranında ise alt sırada yer aldı.

Kadın taraftar oranında da Fenerbahçe'yi takip eden ve yüzde 14 ile 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 24 maçta 34 bin 947 taraftar ortalamasını elde etti.

İlk 3'te tek İstanbul tek takımı

Kadın seyirci ortalamasında ilk 3'e giren tek İstanbul ekibi, ikinci sıradaki Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 24 maçta 28 bin 545 seyirci ortalamasıyla 4. basamakta yer alırken, kadın taraftar ortalamasında yüzde 17'lik oranla 'un ardından 2. sırayı aldı.

İzmir temsilcisi , yüzde 16'lık kadın seyirci ortalamasıyla 3. sıraya yerleşti.

Ege'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, 24 maçta ortalama 9 bin 882 taraftarla 9'unculuğu elde etti.

son sırada

BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın seyirci ortalamasında son sırada kaldı.

Haberin devamı aşağıda

Taraftar sayısı ortalaması 7 bin 387 olan ve 13. sırayı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın taraftar oranında yüzde 6 ile son basamağa yerleşti.

Kadın taraftar oranında İttifak Holding ve MKE Ankaragücü, yüzde 7'lik bir oran yakalayabildi.

Süper Lig takımlarının seyirci ortalaması

Takım Seyirci Ortalaması Fenerbahçe 39.555 Galatasaray 34.947 Trabzonspor 29.835 Beşiktaş 28.545 Konyaspor 16.005 11.534 11.353 Ankaragücü 10.775 Göztepe 9.882 9.536 8.611 Gaziantep FK 6.436 Yeni Malatyaspor 7.387 Çaykur Rizespor 6.436 5.311 4.862 3.076 2.892

Süper Lig takımlarının kadın taraftar oranı