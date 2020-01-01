Trabzonspor kadın seyirci ortalamasında zirvede
Süper Lig'de kart sayısı 5.2 milyon olan Passolig'in verilerine göre, şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 24 haftada ortalama 29 bin 835 seyirciye oynadı. Tribününde yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, seyirci ortalamasında ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sırayı elde etti.
Seyirci ortalamasında ilk 2 sırayı elinde bulunduran İstanbul ekipleri, kadın seyirci oranında ise alt basamaklarda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, 39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci oranında yüzde 15 ile 4. oldu.
Galatasaray da ezeli rakibi Fenerbahçe gibi seyirci sayısında üst sıralarda kadın taraftar oranında ise alt sırada yer aldı.
Kadın taraftar oranında da Fenerbahçe'yi takip eden ve yüzde 14 ile 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 24 maçta 34 bin 947 taraftar ortalamasını elde etti.
İlk 3'te tek İstanbul tek takımı
Kadın seyirci ortalamasında ilk 3'e giren tek İstanbul ekibi, ikinci sıradaki Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, 24 maçta 28 bin 545 seyirci ortalamasıyla 4. basamakta yer alırken, kadın taraftar ortalamasında yüzde 17'lik oranla Trabzonspor'un ardından 2. sırayı aldı.
İzmir temsilcisi Göztepe, yüzde 16'lık kadın seyirci ortalamasıyla 3. sıraya yerleşti.
Ege'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, 24 maçta ortalama 9 bin 882 taraftarla 9'unculuğu elde etti.
Yeni Malatyaspor son sırada
BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın seyirci ortalamasında son sırada kaldı.
Taraftar sayısı ortalaması 7 bin 387 olan ve 13. sırayı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın taraftar oranında yüzde 6 ile son basamağa yerleşti.
Kadın taraftar oranında İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü, yüzde 7'lik bir oran yakalayabildi.
Süper Lig takımlarının seyirci ortalaması
|Takım
|Seyirci Ortalaması
|Fenerbahçe
|39.555
|Galatasaray
|34.947
|Trabzonspor
|29.835
|Beşiktaş
|28.545
|Konyaspor
|16.005
|Antalyaspor
|11.534
|Sivasspor
|11.353
|Ankaragücü
|10.775
|Göztepe
|9.882
|Kayserispor
|9.536
|Denizlispor
|8.611
|Gaziantep FK
|6.436
|Yeni Malatyaspor
|7.387
|Çaykur Rizespor
|6.436
|Alanyaspor
|5.311
|Gençlerbirliği
|4.862
|Kasımpaşa
|3.076
|Başakşehir
|2.892
Süper Lig takımlarının kadın taraftar oranı
|Takım
|Kadın Taraftar Oranı
|Trabzonspor
|%18
|Beşiktaş
|%17
|Göztepe
|%16
|Fenerbahçe
|%15
|Galatasaray
|%14
|Alanyaspor
|%13
|Başakşehir
|%12
|Antalyaspor
|%12
|Çaykur Rizespor
|%11
|Denizlispor
|%10
|Gençlerbirliği
|%10
|Gaziantep FK
|%9
|Kasımpaşa
|%8
|Kayserispor
|%8
|Sivasspor
|%8
|Ankaragücü
|%7
|Konyaspor
|%7
|Yeni Malatyaspor
|%6