Trabzonspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kaç yıl sonra yendi? Fenerbahçe, Trabzonspor'a kaç maç sonra yenildi?

Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenen Trabzonspor, şeytanın bacağını kırdı.

Geçtiğimiz sezon karşısında kazanama serisini kırak , bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçı 1-1 sonuçlanmıştı.

Trabzonspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kaç yıl sonra yendi?

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında son 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik almıştı. Karadeniz temsilcisi ayrıca, Kadıköy'de 27 maç sonra Fenerbahçe karşısında galip geldi.

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En son Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Hüseyin Çimşir'e kadar 23 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman çalıştırıcılık yaptı.

Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.