Trabzonspor kaç maçtır Kadıköy’de kazanamıyor?

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Peki Trabzonspor Kadıköy'de kaç maçtır kazanamıyor?

Süper Lig'in 3. haftasında ile Ülker Stadı'nda 01 Eylül Pazar günü kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi iki takım da gösterdiği performasla taraftarına heyecan veren maçlara imza attı. Bol gollü ve çekişmeli geçmesi beklenen derbi öncesi geçmiş maçlara göz attığımızda İstanbul'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Peki Trabzonspor Kadıköy'de en son ne zaman kazandı, son galibiyetinin ardından kaç maçtır galip gelemiyor?

Fenerbahçe evinde üstün

İki takım arasında İstanbul'da yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı lacivertlilerin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı Valbuena'nın maçın bitimine saniyeler kala attığı golle 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.

Trabzonspor son 29 maçta sadece 1 kez kazandı

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Fenerbahçe evinde kaç maçtır yenilmiyor?

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahibi takım sıfatıyla Trabzonspor'a mağlup olmadığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

Haberin devamı aşağıda

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1