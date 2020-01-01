Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı!

Bordo Mavililer, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.

Sezonun iptal edilmesini istemişti

Daha fazla takım

Obi Mikel geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal edilmesini istemişti.

Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.