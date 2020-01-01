Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ile yollarını ayırdı
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AA
Trabzonspor Kulübü, yazın kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Bordo mavili kulüp, Fernandes ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanmıştı. Fernandes, bu sezon Trabzonspor forması ile 10 resmi karşılaşmada görev almış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.
Trabzonspor, geçtiğimiz gün Donis Avdijaj ile de yollarını ayırmıştı.