Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ile yollarını ayırdı

Bordo mavililer, Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralanan 23 yaşındaki stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübü, yazın kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo mavili kulüp, Fernandes ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.

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23 yaşındaki savunma oyuncusu, ekibi 'dan kiralanmıştı. Fernandes, bu sezon Trabzonspor forması ile 10 resmi karşılaşmada görev almış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.

Trabzonspor, geçtiğimiz gün Donis Avdijaj ile de yollarını ayırmıştı.