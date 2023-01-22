Trabzonspor, İstanbulspor engelini farklı geçti

Bordo-mavili takım efsane oyuncusu Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor'a şans tanımadı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve uzun bir süredir üst üste iki maç kazanamayan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Bordo-mavili takımı efsane golcüsü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı sarı-siyahlı takım karşısında galibiyete taşıya goller Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'ten gelirken, Abdullah Avcı'nın takımının zirveyle arasındaki fark 10 puana düştü.

Karşılaşmada gol perdesi maçın 33. dakikasında açıldı. Duran top organizasyonunda Djaniny'nin yükseldiği top bir anda Yusuf'un önünde kalırken, milli futbolcu takımını öne geçirdi: 1-0

Yabancılar coştu

Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya da iyi başlayan taraf ev sahibi ekipti. 48'te Maxi Gomez'in topukla çıkardığı şut kaleci Jensen'den sekse de seken topu önünde bulan Bartra takımını rahatlatan golü attı: 2-0.

İkinci golün ardından oyundaki direnci düşen İstanbulspor savunma disiplininden uzaklaşırken, 51'de Eren'in sol kanattan yaptığı orta savunmadan sekti.

Seken topu bir anda önünde bulan Bakasetas farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçta gol perdesini kapatan isimse Mısırlı yıldız Trezeguet oldu. Sol çaprazdan gelişen atakta topu ağlara gönderen yıldız oyuncu karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

