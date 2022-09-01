Trabzonspor için İstanbul'a gelen Maxi Gomez: "Bize her yer Trabzon"

Uruguaylı oyuncu uzun süredir Fenerbahçe ile görüşürken Karadeniz ekibi için yola çıktı.

Trabzonspor, 26 yaşındaki santrforu Türkiye'ye getirdi Maxi Gomez bir süredir Fenerbahçe ile görüşüyordu Bordo-mavililer için yola çıkan oyuncu, taraftara, "Bize her yer Trabzon" mesajını gönderdi

NE OLDU? Maxi Gomez, Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye geldi. Valencia forması giyen oyuncu bir süredir Fenerbahçe ile görüşüyordu. Karadeniz ekibinin Uruguaylı için İspanyol ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği söyleniyor.