Trabzonspor

Trabzonspor için CAS iddiası

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ahmet agaoglu 13012020
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Avrupa Kupaları'ndan bir yıllığına men edilen bordo mavili ekibin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvruyu yaptığı iddia edildi...

UEFA, geçtiğimiz günlerde finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti.

2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulan Trabzonspor, TRTSPOR'un haberine göre Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmen başvuruda bulundu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken bordo mavili ekibin yaptığı itirazda yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırladığı belirtildi.

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    Trabzonspor, 3 Haziran tarihinde resmi bir açıklama yaparak CAS'a başvurulacağını duyurmuştu.

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