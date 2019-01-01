Trabzonspor, Huawei ve Turkcell ile anlaşma imzaladı

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıl sürecek reklam sözleşmesi imzaladı.

Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.

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Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

Trabzonspor daha önce Vestel Şirketler Grubu ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bordo mavililer bu anlaşma karşılığında 3 yıl boyunca toplam 9 milyon euro kazanacak.