Transfer

Trabzonspor, Guilherme'yi açıkladı

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AA
Bordo Mavililer, Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesheden Guilherme'yi kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Devre arası transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Guilherme'nin yeni adresi Trabzonspor oldu.

Karadeniz ekibi, bonservisi Portekiz ekibi GDSC Alvarenga'da bulunan Brezilyalı yıldız için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 6 da asist yaptı.

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    Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna duyurulur"

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