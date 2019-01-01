Trabzonspor

Trabzonspor - Getafe maçına Letonyalı hakem

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Bordo mavili ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Getafe maçını Andris Treimanis yönetecek

Trabzonspor, 28 Kasım 2019 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe'yi konuk edecek.

Bordo mavili ekibin zorlu karşılaşmasını yönetecek isim Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis oldu.

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34 yaşındaki düdüğün yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.

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Letonyalı hakem Treimanis daha önce bir Türk takımının maçında düdük çalmadı.

Bordo mavili ekip, grubunda 4 maçta 1 puan toplayabildi ve tur atlama şansını kaybetti.

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