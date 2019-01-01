Trabzonspor - Getafe maçına Letonyalı hakem
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Trabzonspor, 28 Kasım 2019 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe'yi konuk edecek.
Bordo mavili ekibin zorlu karşılaşmasını yönetecek isim Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis oldu.
34 yaşındaki düdüğün yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.
Letonyalı hakem Treimanis daha önce bir Türk takımının maçında düdük çalmadı.
Bordo mavili ekip, grubunda 4 maçta 1 puan toplayabildi ve tur atlama şansını kaybetti.