Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında öne çıkan detaylar: Aralık 2012'den bu yana ilk golsüz maç

Ligin dördüncü haftasında Trabzonspor ve Galatasaray karşılaştı. Aralık 2012'den bu yana ilk kez bir Galatasaray-Trabzonspor maçı berabere sonlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi 0-0 beraberlikle sonlandı.

Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Visca gibi eksikliklerle sahaya çıkan Trabzonspor istediği performansı sergileyemedi.

Uğurcan Çakır yerine bugün Trabzonspor kalesini koruyan Muhammet Taha Tepe, kritik pozisyonlarda kaleyi savundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mertens maç boyunca sahada en çok top kazanan oyuncu oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor için sırada ne var?

Trabzonspor, ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılacak.

Galatasaray ise 5 Eylül'de Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Trabzonspor/Twitter

Maçın öne çıkan detayları: '2012'den bu yana ilk'

OPTA'nın verilerine göre Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçında gol sesi çıkmadı.

Galatasaray/Twitter

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde en az iki kez konuk ettiği Süper Lig takımları arasında evinde galibiyet alamadığı tek rakibi Galatasaray oldu.

AA

Taha Tepe, Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

AA

Maçta en fazla ikili mücadele kazanan, pas arası ve uzaklaştırma yapan oyuncu, Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'ydı.

Fernando Muslera bu sezon kalesine gelen 14 şutun 13'ünü kurtardı.