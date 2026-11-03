Trabzonspor-Freiburg UEFA Konferans Ligi maçı öncesi değerlendirme

Konferans Ligi - Hafta 3 5 Kas 2026 - 12:45 Papara Park

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'u Trabzon'daki Papara Park'ta ağırlayacak. Maç, 5 Kasım Perşembe günü EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da başarı peşinde

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Heart of Midlothian ve KuPS karşısında oynadığı iki UEFA Konferans Ligi maçı da dâhil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı. Türkiye'de şampiyonluk adaylarından biri olan bordo-mavililer, yeni transfer Mohamed Salah'ın yıldız gücüyle Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Takımın başındaki yedi maçın yedisini kazanan Reis, yeni görevine kusursuz bir başlangıç yaptı. Liverpool efsanesi Salah, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki son iç saha maçında bir gol ve bir asist kaydetti. Türkiye liginde Beşiktaş'a karşı kazanılan iç saha maçında da gol attı.

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Freiburg, Trabzon deplasmanı öncesi toparlandı

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kaybetti ancak son karşılaşmalarında toparlanma işaretleri verdi. DFB-Pokal'da Wolfsburg'u, Bundesliga'da ise Augsburg'u yenerek üst üste iki iç saha galibiyeti aldı. Buna karşın Avrupa Konferans Ligi'nde yapması gereken çok şey var. Turnuvaya Jablonec galibiyetiyle başladı ancak son maçında Monaco deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle gerçeklerle yüzleşti.

Öne çıkan istatistikler & sakatlık haberleri

Trabzonspor, tüm kulvarlardaki son 13 maçının hiçbirinde berabere kalmadı.

Freiburg, dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Hırvat forvet Igor Matanovic, Freiburg'un son iki maçında da gol attı.

Ernest Muci, Trabzonspor formasıyla çıktığı son iki maçta bir gol ve dört asist kaydetti.

Franculino Djú, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un son maçını kaçırdı. Sidny Lopes Cabral ise bu maçta cezalı.

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