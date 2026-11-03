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Trabzonspor-Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Trabzonspor - Freiburg
Trabzonspor
Freiburg
Konferans Ligi
M. Salah
I. Matanovic

Mo Salah kişisel kupa koleksiyonuna yenilerini eklemek isterken, Avrupa Konferans Ligi’ndeki Trabzonspor-Freiburg maçına kapsamlı bir bakış.

Trabzonspor-Freiburg UEFA Konferans Ligi maçı öncesi değerlendirme

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Konferans Ligi - Hafta 3
Papara Park

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'u Trabzon'daki Papara Park'ta ağırlayacak. Maç, 5 Kasım Perşembe günü EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da başarı peşinde

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Heart of Midlothian ve KuPS karşısında oynadığı iki UEFA Konferans Ligi maçı da dâhil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı. Türkiye'de şampiyonluk adaylarından biri olan bordo-mavililer, yeni transfer Mohamed Salah'ın yıldız gücüyle Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Takımın başındaki yedi maçın yedisini kazanan Reis, yeni görevine kusursuz bir başlangıç yaptı. Liverpool efsanesi Salah, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki son iç saha maçında bir gol ve bir asist kaydetti. Türkiye liginde Beşiktaş'a karşı kazanılan iç saha maçında da gol attı.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Freiburg, Trabzon deplasmanı öncesi toparlandı

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kaybetti ancak son karşılaşmalarında toparlanma işaretleri verdi. DFB-Pokal'da Wolfsburg'u, Bundesliga'da ise Augsburg'u yenerek üst üste iki iç saha galibiyeti aldı. Buna karşın Avrupa Konferans Ligi'nde yapması gereken çok şey var. Turnuvaya Jablonec galibiyetiyle başladı ancak son maçında Monaco deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle gerçeklerle yüzleşti.

Öne çıkan istatistikler & sakatlık haberleri

  • Trabzonspor, tüm kulvarlardaki son 13 maçının hiçbirinde berabere kalmadı.
  • Freiburg, dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor.
  • Hırvat forvet Igor Matanovic, Freiburg'un son iki maçında da gol attı.
  • Ernest Muci, Trabzonspor formasıyla çıktığı son iki maçta bir gol ve dört asist kaydetti.
  • Franculino Djú, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un son maçını kaçırdı. Sidny Lopes Cabral ise bu maçta cezalı.

Takım haberleri & kadrolar

Trabzonspor vs Freiburg Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • T. Reis

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