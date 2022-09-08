Trabzonspor, Ferencvaros karşısında 3-2 yenildi: Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarındaki son sekiz maçını kazanamadı

Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olan Trabzonspor, 10 kişi oynayan Macar ekibine 3-2 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaştı.

Ferencvaros Stadı'nda Macaristan'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaybetti.

Trabzonspor neler yaptı?

Maçın 5. dakisında Nguen'in golüyle skoru 1-0 yapan Ferencvaros, 16. dakikada Civic'in kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Macar ekibi 29. dakikada Traore'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

39. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez topu ağlara gönderdi ancak 44. dakikada Nguen tekrar gol atarak takımını öne geçirdi.

Oyuna 60. dakikada giren Umut Bozok, 71. dakikada Trabzonspor’u umutlandıran golü kaydetti ancak maçı kazanmaya yeterli olmadı. Karşılaşma 3-2 Ferencvaros galibiyetle tamamlandı.

Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşmasında öne çıkan detaylar

Opta'nın verilerine göre Avrupa Ligi gruplarındaki son sekiz maçını kazanamayan Trabzonspor turnuvanın bu aşamasında en uzun galibiyet hasreti yaşayan Türk takımı oldu.

Verilerde, Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında temsilcileriyle en fazla karşılaştığı ülkenin Macaristan olduğu belirtildi.

Trabzonspor daha önce yine bir Macar ekibi olan Mol Fehervar karşısında 2 beraberlik almıştı.