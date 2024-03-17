Fenerbahçe’nin 3-2’lik galibiyetiyle sona eren 90 dakikanın büyük bir arbede yaşandı.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fred’in ilk yarıda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, Bardhi ve Trezeguet’in golleriyle 2-2’ye gelen maçı bu sezon son dakikalarda kazandırdığı puanlarla öne çıkan Batshuayi’nin golüyle kazandı. Maçın ardından yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçecek nitelikteydi.

Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolcuların sevinç gösterisi yaptığı alana doğru yönelmesiyle başlayan gerginlik, Bright Osayi Samuel’in söz konusu taraftarı fiziksel darbeleriyle üst seviyeye tırmandı. Yaşanan bu olay sonrasında yüzlerce bordo-mavili taraftar sahaya girerken, Trabzonsporlu taraftarla Fenerbahçeli oyuncular arasında adeta arbede yaşandı.

Livakovic'e yabancı madde geldi

Maç içerisinde de oldukça gergin bir oyuna sahne olan karşılaşma birçok kez sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic’in çenesi gelen yabancı maddeler nedeniyle açılırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ilk yarıda tribünlerden gelen yabancı bir madde sonrasında saha kenarında tedavi gördü. Halil Umut Meler tribünlere yabancı maddeler nedeniyle anons yaptırırken, maç sonunda yaşananlar uzun süre unutulmayacak cinstendi.