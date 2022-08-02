Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turunda kuralar bugün çekiliyor.

Avrupa futbolunun üç dev organizasyonunda play-off eşleşmeleri için kura çekimi yapılırken Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen tören hakkında bilmemiz gerekenlere GOAL Türkiye ile göz atalım.

Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan geçtiğimiz sezonun Süper Lig galibi, Kopenhag ile eşleşti.

Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne, Danimarka temsilcisine elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara gidecek.

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Austria Wien oldu.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Slovacko'yu elemeleri halinde Avusturya ekibine karşı mücadele verecekler. Fenerbahçe - Slovacko mücadelesi ise 4 Ağustos'ta oynanacak.

Sivasspor'un rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Sivasspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

Sivasspor, Avrupa Ligi play-off turunda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Konyaspor'un muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.

Konyaspor'un muhtemel rakipleri ise şöyle:

Neftçi PFK vs SK Rapid

Wien Dunajska Streda vs FCSB Maccabi

Tel Aviv vs Aris Villarreal

Başakşehir'in muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik ekibini 3. eleme turunda elemesi halinde üst tur rakibi belli olacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

SFantu Gheorghe vs Djurgardens

FC Twente vs FK Cukaricki

CSKA Sofya vs Saint Patrick's Athletic

Lillestrom SK vs Royal Antwerp

Daha fazlası