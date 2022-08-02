Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun üç dev organizasyonunda play-off eşleşmeleri için kura çekimi yapılırken Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oluyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen tören hakkında bilmemiz gerekenlere GOAL Türkiye ile göz atalım.
Trabzonspor'un rakibi kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan geçtiğimiz sezonun Süper Lig galibi, Kopenhag ile eşleşti.
Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne, Danimarka temsilcisine elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara gidecek.
🚨 Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag 🇩🇰 pic.twitter.com/GKdPt35eR9— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) August 2, 2022
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Austria Wien oldu.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Slovacko'yu elemeleri halinde Avusturya ekibine karşı mücadele verecekler. Fenerbahçe - Slovacko mücadelesi ise 4 Ağustos'ta oynanacak.
Sivasspor'un rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Sivasspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
Sivasspor, Avrupa Ligi play-off turunda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
🚨 Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) August 2, 2022
🚨 Sivasspor, Avrupa Ligi play-off turunda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Konyaspor'un muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.
Konyaspor'un muhtemel rakipleri ise şöyle:
- Neftçi PFK vs SK Rapid
- Wien Dunajska Streda vs FCSB Maccabi
- Tel Aviv vs Aris Villarreal
Başakşehir'in muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik ekibini 3. eleme turunda elemesi halinde üst tur rakibi belli olacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
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