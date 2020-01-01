Trabzonspor, Eddie Newton'la yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Süper Lig'de sezona oldukça sıkıntılı bir başlangıç yapan 'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Eddie Newton'a kesildi.

Son olarak 'ya 4-3'lük skorla boyun eğerek ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini alan bordo-mavili kulüpte 48 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.

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Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir." denildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon sonunda göreve getirilen Eddie Newton, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı bordo-mavili takımın başında çıktığı toplam 9 resmi maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Trabzonspor, ligde geride kalan 7 hafta sonunda 5 puanla maç fazlasıyla 18. sırada yer alıyor.