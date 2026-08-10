Trabzonspor'dan Mısır halkına ve Salah taraftarlarına mesaj

Katıldığı transferin yarattığı taraftar ilgisinin boyutunu yansıtan bir adımla, Türk kulübü Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile anlaşmayı tamamladıktan sonra taraftarlarına ve dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine teşekkür mesajı gönderdi.

Trabzonspor, resmî açıklamasında, Mısırlı Mohamed Salah'ın kadrosuna katılmasının duyurulmasının ardından oluşan geniş çaplı ilgiyi memnuniyetle karşılayarak, taraftarlarına ve dünyanın dört bir yanından, özellikle de Mısır'dan gelen tüm tebrik sahiplerine teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla birlikte, kulübümüze dünyanın dört bir yanından, özellikle de Mısır'dan ulaşan tüm mesajlara, tebriklere ve güzel dileklere sonsuz teşekkür ve minnettarlığımızı sunuyoruz."

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Bugün, aynı coşkunun Trabzon'dan Kahire'ye, İskenderiye'den Londra'ya ve daha nice şehri sardığını görmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Futbol bizim için her zaman iki takım arasındaki bir oyundan ibaret olmadı; bazen iki şehri birbirine bağlayan ortak bir duygu, bazen iki kültür arasında bir yakınlaşma, bazen de binlerce kilometrelik mesafeleri silen bir şey oldu."

Açıklama şöyle sürdü: "Trabzon; binlerce yıla uzanan köklü tarihi, Karadeniz kıyısındaki büyüleyici doğal güzelliği, eşsiz kültürü ve futbolun günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu atmosferiyle eşi benzeri olmayan bir spor şehridir; Trabzonspor ise bu şehrin nabzıdır."

Açıklama şu sözlerle son buldu: "Dünyanın en büyük kulübü Trabzonspor'un bu eşsiz atmosferini deneyimlemek isteyen herkesi, Trabzon'u ve stadımız Papara Park'ı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin; kapılarımız açık, şehrimiz açık, tribünlerimiz açık."