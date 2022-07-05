"Trabzonspor'dan eşimin bile haberi yoktu" - Schalke'ye transfer olan Maya Yoshida ünlü duyumcuya yanıt verdi
Bir sezonun ardından Bundesliga'ya dönen Schalke, Maya Yoshida'yı bedelsiz kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.
33 yaşındaki Japon oyuncu iki buçuk yıldır Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın başarısı için ter döküyordu.
Tercihini Schalke'den yana kullanan Yoshida, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifin ortaya çıkmasına sosyal medyada ilginç bir tepki verdi.
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Eşi bile bilmiyordu
Yoshida'nın Schalke'ye transferini açıklayan ünlü transfer duyumcusu Fabrizio Romano, Japon savunmacının reddettiği kulüpler arasında Trabzonspor'un da yer aldığını belirtti.
Maya Yoshida ise Romano'nun tweet'ini alıntılayarak, "Bu adam inanılmaz... Trabzonspor'dan eşimin bile haberi yoktu" mesajını paylaştı.
Avrupa'ya 2010'da Hollanda ekibi Venlo ile adım atan Yoshida ardından Southampton ve Sampdoria formaları giydi.
Japonya milli takımını 119 kez temsil eden Yoshida, yeni takımı Schalke'yle bir yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da stoper arayışı sürüyor
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bordo mavili ekip kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Aston Villa'dan Trezeguet'yi transfer eden Karadeniz ekibi stoper pozisyonu için de arayışlarına devam ediyor.
Yoshida'dan olumsuz yanıt alan Trabzonspor, milli oyuncu Kaan Ayhan için Sassuolo'yla görüşme halinde.
Sassuolo'nun 4.5 milyon euroluk son teklifi kabul etmemesi halinde Abdullah Avcı ve ekibi rotayı Shakthar Donetsk'in Brezilyalı savunmacısı Marlon'a çevirecek.Daha fazla okuma