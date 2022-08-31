Trabzonspor'dan Adanaspor'a kiralık giden genç futbolcu Hakan Yeşil: "Futbolcu olmasaydım bordo bereli olurdum"

Cristiano Ronaldo da futbolcu olmasaydı balıkçı olacaktı.

Futbolcular genç yaşta aldıkları altyapı eğitimi ile birlikte genellikle ömür boyu bu mesleğin içinde oluyorlar. Ancak herkes profesyonel futbolcu olamıyor veya sakatlık gibi bazı engellere takılıyorlar.

Röportajlarda genellikle futbolcu olmasaydın ne olurdun tarzı klasikleşmiş bir soru vardır. Örneğin bu soruya Cristiano Ronaldo'nun cevabı balıkçı olmaktır.

Öte yandan Trabzonspor'dan Adanaspor'a kiralık olarak giden genç futbolcu Hakan Yeşil, Sporx'e verdiği demeçte bu soruya ilginç bir yanıt vererek sosyal medyanın gündemine oturdu.

20 yaşındaki ön libero, futbolcu olmasaydın ne olurdun sorusuna "bordo bereli" şeklinde yanıt veriyor.

İdolü Kessie

Hakan Yeşil, örnek aldığı futbolcuya ise Barcelona'nın yeni transferi Kessie ismini veriyor.

"Benim idolüm Milan'dan futbolseverlerin bildiği, Barcelona'ya transfer olan Franck Kessie... 6 numara gibi oynuyor, çok güçlü, savaşçı bir oyuncu.

"Topu da iyi kullanıyor, takımı rahatlatıyor. Akıllı bir oyuncu. Ben de onu örnek alıyorum. Avrupa futbolundan maçlar izliyorum, pozisyon bilgimi de yukarı seviyeye çıkarmak istiyorum. Eksiklerime de çalışıyorum."