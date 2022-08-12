Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Yeni sezona büyük beklentilerle başlayan Bosnalı oyuncu, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bordo-mavili ekibin kadrosuna katılan Edin Visca, kolundan sakatlık yaşadı.

Acı içerisinde sahaya yığılan Bosnalı oyuncu, sahayı ambulansla terk etmek zorunda kaldı.

Visca ayrıldığı sırada, Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Ne oldu?

Karadeniz ekibinin kanat oyuncusu Edin Visca'nın, humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan Bosnalı oyuncu, hastaneye kaldırıldıktan sonra acil bir şekilde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerden sonra Bosnalı oyuncunun yaklaşık olarak 2 ay sahalardan uzak kalabileceği aktarıldı.

Sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Visca'nın ailesi de büyük bir endişeye kapıldı.

Bosnalı oyuncu sakatlandıktan sonra eşi ve çocuğu da telaş içinde hastanenin yolunu tuttu.

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