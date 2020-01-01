Trabzonspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
AA
Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor devreyi 32 puanla ikinci sırada tamamladı.
Devre arası kampına Antalya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma 8 Ocak Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.
Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.