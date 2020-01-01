Trabzonspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor devre arası çalışmalarına TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynayacağı hazırlık mücadelesiyle devam edecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan devreyi 32 puanla ikinci sırada tamamladı.

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma 8 Ocak Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.