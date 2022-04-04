Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, sahasına yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı konuk ederken, iki takım oyuncularının 90 dakika boyunca sergilediği tempo futbolseverlere oldukça keyifli bir maç yaşattı.

Maç sonrasına ise tartışmalı bir pozisyon damga vurdu.

Maçın 47. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşından gelen topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermişti.

Kazanılan serbest vuruşta top barajdan sekerken, maçına ardından vuruşun yapıldığı yer çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kural nasıl?

IFAB'ın açıkladığı kural kitabına göre kale alanı içinde hücum eden takıma verilen endirekt serbest vuruşun, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılması gerekiyor.

Birçok hakem yorumcusu ise Beşiktaş'ın atışı kullandığı noktanın kural hatası olduğu görüşünü paylaşıyor.

Ne söylendi?

beIN Sports'un hakem kararlarının konuşulduğu programı Trio'da konuşan Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban karşılaşmada kural hatası yapıldığı görüşünü paylaşırken, duran topun kullanıldığı yer skandal olarak nitelendirildi:

Lale Orta:

"Hayatımda ilk defa buradan atılan bir endirekt serbest vuruş gördüm. Futbol oyun kuralları kitabı bunu tanımlıyor zaten.

"Bunun zaten yeri de belli. Ön çizgiden yaptıracaksınız bunu. Tüm futbolcular, kaleciler dahil kale çizgisine dizilmek zorundalar. Bu temel bir kural. Penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bunun da kural kitabında çizimi var"

Deniz Çoban:

"Kural hatası. Bu kural, ilk hakem olmak istediğinizde öğretilir. FIFA Hakemi bilmiyor, yardımcılar, dördüncü hakem, VAR, AVAR ve AVAR yardımcısı bilmiyor. 7 hakem bu kuralı bilmiyor.

"Bunu yorumlayalım önce. Haydi kuralı bilmiyor. Rakip oyuncular 9.15'te durur, burada 5.5 metrede duruyorlar. Hakem bir de 5.5 metreye çizgi çekiyor. Akıl tutulması bu"

Bülent Yıldırım:

"Kural hatası. Anadolu'da bir amatör maçta hakem bunu yapıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Kelimelerle tarif edemiyorum.

"Üzmek, üzülmek istemiyorum. Alfabenin A'sı, anayasanın ilk maddesi gibi bu kural. Hakem topu oraya koyunca 'Eyvah, buyurun cenaze namazına' dedim. Bu hakemliğin ilk gününde öğretilir. Kendi yaptığın işe saygı duymamaktır. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çok üzülüyorum.

"Net bir kural hatası. Kitapta tarifi var, aksine uygulama yaptı. Maçın tekrarı için Beşiktaş’ın itiraz etmesi gerekir"

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