Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Liverpool ile tarihi serüvenini tamamladıktan sonra bu yaz takıma katılan Mısırlı Muhammed Salah'ın transferinin değeri hakkında konuştu.

Doğan, ON Sport kanalında sunucu Meryhan Amr'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzon'daki Türk halkı, Muhammed Salah'ın adıyla uyuyor ve uyanıyor. Taraftarlar, transferin tamamlanmasının ardından özel bir moral atmosferi yaşıyor."

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mutlu anları büyük bir heyecanla yaşıyoruz. En iyi kişilik için insani bir transferi kazandığımıza inanıyoruz."

Şunları da ekledi: "Salah, dünyanın en önemli oyuncularından biri; hatta dünyanın en iyisi değilse bile. Trabzon'daki ilk gününden itibaren, Türk takımındaki arkadaşları ve takım arkadaşlarıyla güzel bir ortam oluşturdu."

Trabzonspor Başkanı şöyle açıkladı: "Muhammed Salah'ın bize transferi, futbolun dışında birçok konuda bize destek oluyor. Kendisi İslam dünyası için bir sevinç kaynağı ve her alanda bizi olumlu yönde etkileyecek."

Şu ifadeleri kullandı: "Salah, Mısır ile Türkiye arasında yakınlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesi için bir köprü olacak. Biz bir tutku ve heyecan hali yaşıyoruz ve futbol alanındaki etkisinin son derece büyük olacağına şüphe yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Muhammed Salah'ı maçlarda izlemek için Trabzon'da Mısırlı turistlerin varlığının artmasını bekliyorum."