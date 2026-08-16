18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler

Çeviri:

Trabzonspor başkanı: Türk halkı Salah'ın adıyla uyanıp uyuyor

Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Liverpool ile tarihi serüvenini tamamladıktan sonra bu yaz takıma katılan Mısırlı Muhammed Salah'ın transferinin değeri hakkında konuştu.

Doğan, ON Sport kanalında sunucu Meryhan Amr'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzon'daki Türk halkı, Muhammed Salah'ın adıyla uyuyor ve uyanıyor. Taraftarlar, transferin tamamlanmasının ardından özel bir moral atmosferi yaşıyor."

Trabzonspor'un Türkiye Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mutlu anları büyük bir heyecanla yaşıyoruz. En iyi kişilik için insani bir transferi kazandığımıza inanıyoruz."

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC

Şunları da ekledi: "Salah, dünyanın en önemli oyuncularından biri; hatta dünyanın en iyisi değilse bile. Trabzon'daki ilk gününden itibaren, Türk takımındaki arkadaşları ve takım arkadaşlarıyla güzel bir ortam oluşturdu."

Trabzonspor Başkanı şöyle açıkladı: "Muhammed Salah'ın bize transferi, futbolun dışında birçok konuda bize destek oluyor. Kendisi İslam dünyası için bir sevinç kaynağı ve her alanda bizi olumlu yönde etkileyecek."

Şu ifadeleri kullandı: "Salah, Mısır ile Türkiye arasında yakınlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesi için bir köprü olacak. Biz bir tutku ve heyecan hali yaşıyoruz ve futbol alanındaki etkisinin son derece büyük olacağına şüphe yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Muhammed Salah'ı maçlarda izlemek için Trabzon'da Mısırlı turistlerin varlığının artmasını bekliyorum."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin