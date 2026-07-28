Trabzonspor kulübü, son saatlerde Türkiye'de alevlenen büyük tartışmaya hızlı ve kesin bir son noktası koydu. Tartışma, kulübün Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile prensipte anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin yayılmasının ardından çıkmıştı.

Söz konusu gürültü, bazı raporların Trabzonspor'un, ezeli rakip Beşiktaş ile uzun süren müzakerelerinin çıkmaza girmesinin ardından Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla görüşme hattına girdiğini öne sürmesiyle koptu. Hatta "Sports Digitale" sitesi, oyuncunun Trabzonspor ile fiilen prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Bu haber, sosyal medyayı ateşledi ve kulüp taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Başkandan kesin açıklama

Ancak Trabzonspor kulübü başkanı Ertuğrul Doğan, gazeteci Onur Taşçıoğlu'nun aktardığı açıklamalarda söylenen her şeyi hızla yalanlayarak, Muhammed Salah ile anlaşmaya varıldığına dair tüm iddiaların gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Doğan kesin bir dille şunları söyledi: "Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili iddialar gerçek dışı." Böylece bu söylentilerin önünü tamamen kapatmış oldu.

Salah neden Türkiye ile ilişkilendirildi?

Basında daha önce yer alan haberler, Beşiktaş kulübünün Mısırlı yıldıza iki sezonluk, yıllık garanti 15 milyon avro maaş ve buna ek olarak performansa bağlı 4 milyon avro prim içeren dev bir teklif sunduğunu ortaya koymuştu.

Haberlerde, Beşiktaş yönetiminin imaj hakları ve menajerlik ücretleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferi geçici olarak dondurmaya karar verdiği belirtildi. Bu durum da, resmi yalanlama gelene kadar Salah'ın adını Trabzonspor ile ilişkilendiren yorumlara kapı araladı.