Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile yapılan anlaşmayı "dahice bir transfer" ve kulübün projesinde bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Doğan, bu değerdeki bir yıldızı ikna etmenin yalnızca parayla mümkün olamayacağının altını çizdi.

Doğan, TRT SPOR programına yaptığı özel açıklamalarda Salah'ın kadroya katılmasının perde arkasını şöyle anlattı: "Beşiktaş'ın onunla görüşmeler yürüttüğünü öğrendiğimizde, başlangıçta bu görüşmelere saygı göstererek geri çekildik. Görüşmeler tıkanınca devreye girdik, bu iş 5 ila 6 gün sürdü. Elbette Salah'ı istiyorsanız bu meblağı ödemeniz gerekiyor; ancak onu buraya sadece parayla getiremezsiniz."

Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Salah'ın kadroya katılması Trabzonlular için değerli bir katkıydı. Yıldız oyuncu eksikliği yaşıyorduk; bu, dahice bir transferdi ve gelecekte benzer yıldızların katılmasını görmeyi umuyoruz."

Adı kulüple anılan Uruguaylı forvet Darwin Nunez konusunda ise Doğan şunları vurguladı: "İyi bir oyuncu ve teknik direktörümüzün beğendiği bir isim. Henüz bir anlaşmaya varılmadı, görüşmeler sürüyor."

Doğan, kentte çalışmanın kendine özgü yönünden de bahsederek şöyle konuştu: "Trabzon zor bir şehir, insanlarının doğası biraz farklı. Şehrimiz, istediği zaman herkese buranın insanlarının duygularını, coşkusunu ve yakınlığını hissettiriyor. Zor ama son derece tatmin edici bir görev."

Kulüp başkanı, mali durum hakkında güçlü bir açıklamayla sözlerini noktaladı: "Geçen yıl 119 milyon euro değerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Çok daha yüksek bedellerle satabileceğim oyuncularım var. Rakiplerimiz 30 ila 35 milyar euro arasında borç sıkıntısı yaşarken, bizim borçlarımız yalnızca 1 milyar euroya düştü. Dolayısıyla oyunculara para harcamaya hakkım var."