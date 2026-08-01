Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübünü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la anlaşma yapmakla ilişkilendiren haberlere yanıt vermek için sessizliğini bozdu ve şu an itibarıyla herhangi bir anlaşma bulunmadığını vurgularken, Mısır Milli Takımı kaptanının Trabzon'a gitmeye hazırlandığına dair söylentileri de yalanladı.

Doğan, Türk "A Spor" kanalına yaptığı açıklamalarda, medyada ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları ekledi: "Söylenen çok şey var, ancak Muhammed Salah'la herhangi bir anlaşma yok."

Türk kulübünün başkanı, Salah'ın önümüzdeki saatlerde Trabzon'a geleceğine dair çıkan iddiaların doğru olmadığını açıklayarak şunları vurguladı: "Yarın Trabzon'a gelmesi için herhangi bir düzenleme yok. Böyle bir plan olsaydı, bunu medyaya ve kulüp taraftarlarına bildirmiş olurduk."

Şunları ekledi: "Hangimiz Muhammed Salah çapında bir oyuncuyla anlaşma yapmak istemez ki? Elbette bunu diliyoruz, ancak gerçek şu ki şu an itibarıyla herhangi bir anlaşma yok."

Bu açıklamalar, daha önce Trabzonspor yetkililerinin Salah'ın temsilcisiyle bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede oyuncuya resmi teklifin sunulup maddelerinin görüşüldüğünü belirten Türk basınındaki haberlerin ardından geldi.

Haberler, teklifin 17 milyon euroluk yıllık maaşın yanı sıra iki yıl süreli bir sözleşmeyi de içerdiğini belirtti.

Görüşmelerin gerçeği hakkında konuşmayı reddediyor

Mısır Milli Takımı kaptanıyla görüşmelere girip girmediği sorulduğunda Doğan, doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı ve yalnızca şunu söylemekle yetindi: "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

Şöyle devam etti: "Taraftarlar Muhammed Salah gibi bir oyuncuyu Trabzonspor forması altında görmek istiyor, ben de bunu diliyorum, ancak şu ana kadar bir anlaşma yok, Trabzon'a gelmesine dair herhangi bir plan da yok."

"Kelimelerimizi özenle seçmeliyiz"

Trabzonspor Başkanı, kulübün transfer dosyalarını ele alış biçimine değinerek, yönetimin görüşmeler sırasında kulübün çıkarlarını korumak için bazen açıklamalarında ihtiyatlı davranmak zorunda kaldığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Kulüp başkanı olarak kelimelerimi özenle seçmeliyim. Bazı transferlerde belli bir müzakere yöntemi izlememiz gerekiyor, çünkü herhangi bir açıklama görüşmelerin seyrini etkileyebilir."

Doğan açıklamalarını, kulübün transfer dosyasına ilişkin herhangi bir gelişmeyi gerçekleşir gerçekleşmez duyuracağını vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Şu an itibarıyla planlanmış herhangi bir anlaşma ya da yolculuk yok, yeni gelişmeler olduğunda taraftarlarımızı doğrudan bilgilendireceğiz."

Türk ve Suudi ilgisi

Salah, geçen sezonun sonunda Liverpool'la sözleşmesini feshederek serbest oyuncu konumuna geldi ve bu, bu yaz geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.

Salah, son birkaç gün içinde Türk kulübü Beşiktaş'a katılmaya yakındı, ancak iki taraf arasındaki mali anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler nihai bir anlaşmaya varamadı.

Suudi Arabistan Roshn Ligi kulüpleri de oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor; bunların başında ise geçmiş dönemlerde Salah'ın hizmetlerini almaya büyük ilgi gösteren Ittihad Jeddah geliyor.